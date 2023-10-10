MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri

Ankette ilk beş sırada 2 CHP'li de yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 40,1 beğeni seviyesindeyken, CHP'nin genel başkan adayı Özgür Özel yüzde 39,1'e ulaştı.

Buna göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 45,8'le en beğenilen siyasetçi olurken, Fidan'ı yüzde 45,4'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izledi.

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