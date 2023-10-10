KGK-TASS Türk-Rus Medya Forumu Moskova'da gerçekleştirilecek

Ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek amacıyla 65 ülkedeki dış temsilcileri ve dış medya meclisi üyesi yabancı gazetecilerle dış ülkelerde etkinlikler ve forumlar düzenleyen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Moskova'da Rusya'nın devlet ajansı İTAR TASS ile birlikte Rus-Türk Medya Forumu'na imza atacak. "Rusya - Türkiye işbirliğinin güçlendirilmesinde medyanın rolü" konulu forum için Moskova'ya giden heyete KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlık ediyor.

DİM: DEĞERLİ BİR ETKİNLİK

Moskova seyahati öncesi yazılı bir açıklama yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Rus medyasıyla 2019'da başlayan dostluk ve işbirliğinin artarak sürdüğünü belirterek, "Özellikle Rusya'nın en önemli gazetecisi, değerli dostum Mikhail Gusman'ın gayretleri sayesinde iki ülke medyası olarak tarihi bir yakınlaşma içindeyiz. Rusya, son yıllarda pik yapan işbirliği ve dayanışma sayesinde Türkiye'nin stratejik ortağıdır. Son yıllarda Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ortaya koydukları işbirliği ve dayanışma çerçevesinde, biz gazeteciler de bu verimli ortaklığa medya açısından katkı koyabilmenin gayreti içinde olacağız. Bizler Rusya'da bulunduğumuz süre içerisinde Rusya'nın medya dinamiklerine ülkemizi anlatacağız. İki ülke arasında giderek artan siyasal ve toplumsal işbirliğine, gerek turizm, gerek inşaat-emlak ve gerekse ticaret alanında daha fazla katkı koyabilmenin çabası içinde olacağız. Güzel haberlerle Moskova'dan dönmeyi temenni ediyoruz" dedi.

PROGRAM YOĞUN

KGK heyetinin programında, forumun yanısıra, bazı Rus üst düzey yöneticilerle özel röportajlar, Rusya'nın önemli medya kuruluşlarına ve yöneticilerine ziyaretlerin yanısıra, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü Moskova ofisinin resepsiyonları ve Moskova şehir turu da yer alıyor.

HEYETTE BULUNANLAR

1. Mehmet Ali Dim, KGK Genel Başkanı, Dim Medya (DİM TV, Yeni Alanya)

2. Bülent Aydemir, KGK Genel Başkan Yardımcısı, Habertürk

3. Yavuz Donat, KGK Kurucusu, Sabah Gazetesi yazarı

4. Cengiz Özdemir, Ekotürk TV Yönetim Kurulu Başkanı

5. Benan Kepsutlu, KGK Genel Sekreter Yardımcısı, Haber Global

6. Tansel Can Emzikli, Haber Global Kameraman

7. Oğuz Karakaş, AA İcra Kurulu Üyesi, Koordinatör

8. Ahmet Furkan Şahin, AA Dış Haberler Editörü

9. Merih Ak, KGK üyesi, NTV

10. Burak Uygun, NTV Kameraman

11. Hayati Arıgan, KGK Yönetim Kurulu üyesi, Sözcü

12. Nalan Yazgan, KGK Yönetim Kurulu üyesi, Cumhuriyet yazarı

13. Nurcan Demirtaş, KGK üyesi, Hürriyet Gazetesi Editörü

14. Ahmet Coşkunaydın, KGK Dış Medya Meclis Başkan Vekili, Ekonomi Yazarı, Dünya Gazetesi

15. Esra Öztürk, KGK Meclis Üyesi, Al Jazeera)