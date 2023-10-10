BİM, yaptığı indirimlerle enflasyonla mücadeleyi destekliyor

Perakende sektörünün lider kuruluşu BİM birçok üründe yaptığı indirimlerle yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştırırken enflasyonla mücadeleyi de desteklemeye devam ediyor.

BİM Ekim ayı içerisinde 500 üründe %50'ye varan indirimler yapacak.

BİM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"BİM olarak pazardaki ağırlığımızın ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Bu kapsamda başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmaya odaklanıyoruz. Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz."