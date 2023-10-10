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Okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü: Eğitim öğretime ara verildi

Kırklareli'nde bir lisenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 19:42, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 19:56
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Okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü: Eğitim öğretime ara verildi

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin çatısında yangı çıktı. Dumanı fark eden okuldakiler durumu ihbar etti. Okulda bulunan öğretmen ve öğrenciler tahliye dildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına yakın ilçe ve Tekirdağ itfaiyeleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kırklareli Valisi Birol Ekici bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekici, yaptığı açıklamada çıkan yangında öğrencileri güvenli bir şekilde tahliye ettiklerini ifade ederek, "Bugün saat 16.00 sıralarında Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisemizin çatısında bir yangın başladı. Çatıda bir tamir devam ediyordu ve çatımız tamamıyla yanmış bir durumda ama çocuklarımızı güvenli bir şekilde okuldan çıkardık. Bir can kaybımız yok" dedi.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ekici, en kısa sürede okulun tamiri yapılacağını ve eğitim öğretime yeniden açılacağını söyledi.

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