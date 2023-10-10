Türk Hava Yolları, İsrail seferlerine ara verdi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yollarının ikinci bir bildirime kadar İsrail seferlerine ara verdiğini açıkladı. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.