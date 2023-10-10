Ünlü turizm kentine su sağlayan barajlarda su bitti

Yeterli miktarda su kalmayan Mumcular Barajı'nın 5 Ekim'de DSİ tarafından kapatılmasının ardından Geyik Barajı'nın da 12 Ekim'de kapatılacağı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,

"Yaşanan kuraklık nedeniyle yeterli miktarda su kalmayan Mumcular Barajı 5 Ekim 2023 tarihinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kapatılmış, barajdan Bodrum'a su iletimi kesilmiştir. Yine aynı nedenlerden dolayı Bodrum'un en büyük içme suyu kaynağı olan Geyik Barajında da su miktarı, iletimi mümkün kılacak seviyenin altına düşmüştür. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından barajın Perşembe günü kapatılacağı ve su iletiminin kesileceği tarafımıza iletilmiştir. Hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi amacıyla alınan tedbirler ve yapılan hazırlıklar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edileceğiz"

denildi.