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İstanbul Valisi Gül, kentteki KYK yurtlarına ilişkin durumu açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını belirterek, "İstanbul'da bu sene Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmayı tercih eden 35 bin 300 öğrencimizin tamamı yurtlara yerleştirildi." bilgisini verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 20:50, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 21:43
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İstanbul Valisi Gül, kentteki KYK yurtlarına ilişkin durumu açıkladı

Vali Gül, Zeytinburnu Merkez Efendi Kız Öğrenci Yurdu'na eşi Gülden Gül ile ziyarette bulundu. Vali Gül, akşam yemeğinde bir araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Vali Gül, sohbet ettiği öğrencilerin moral motivasyonlarının yerinde olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yurttaki hizmetten memnun olduklarını aktaran Vali Gül, "İstanbulumuzda bu sene Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmayı tercih eden 35 bin 300 öğrencimizin tamamı yurtlara yerleştirildi. Dolayısıyla da İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumunu tercih edip de dışarıda kalan hiçbir öğrencimiz yok. Yerleşme yüzde 100 oldu." dedi.

- 5 bine yakın kontenjan boş kaldı

Başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Gül, tercih eden herkesin yerleşmesine rağmen 5 bine yakın kontenjanın şu an itibarıyla boş olduğunu kaydetti.

Vali Gül, bu boş kontenjanın da yurtlardan birbirlerine nakil ve benzeri operasyonlarda kullanılacağını belirtti.

Verilen bu rakamların hem kız hem de erkek olmak üzere tüm öğrencileri kapsadığının altını çizen Vali Gül, bu yıl 7 ilave yurdun hizmete girmesinin de etkisiyle açıkta hiçbir öğrencinin kalmadığını dile getirdi.

Kredi Yurtlar Kurumunun imkanlarının piyasaya göre çok daha iyi olduğuna dikkati çeken Gül, öğrencilerden alınan en yüksek ücretin 570 lira olduğunu aktardı.

- "Bu, sosyal devlet olmanın en güzel göstergelerinden biri"

Vali Gül, "Öğrencilerimize verilen sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için yemek yardımı 40 ve 80 lira olmak üzere 120 lira. Yani bu şu anlama geliyor, en yüksek para aldığımız öğrenciden 570 lira alınıyor. Aylık da 3 bin 600 lira öğrencimize yemek yardımı olarak destek veriliyor. Her bir öğrencimize ilave aldığı bursun dışında 3 bin liranın üzerinde bir destek verilmiş oluyor. Bu, sosyal devlet olmanın en güzel göstergelerinden biri." diye konuştu.

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