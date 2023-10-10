Konya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Kazada, otomobildeki Said Akbudak ile Beyza Akbudak hayatını kaybetti, Şükrü Akbudak ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net