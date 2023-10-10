TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyesi seçildi
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Son pişmanlık fayda etmez. IMM sizi iflastan kurtarır
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan'dan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ödemeye ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ödemeye ilişkin açıklama
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
THY ve Pegasus, İsrail seferlerine ara verdi
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
MetroPOLL araştırdı: Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya: 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakan Bolat çağrı yapmıştı: 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Bakanlık açıkladı: Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
Öğrenci velisi ve yakınları okulu bastı, 3 öğretmene saldırdı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Emeklilere ikramiye düzenlemesi yeni kanun teklifine eklenecek
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Gelir İdaresi vergi ve harçlara zam yaptı mı? Açıklama geldi
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
Mehmet Şimşek: TL'nin değer kaybı için sebep kalmıyor
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
MEB, 12. sınıflar için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Savaş piyasaları vurdu, borsalar düşerken petrol ve altın yükseldi
Patates ve soğana borsa önerisi
Patates ve soğana borsa önerisi
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
CHP'de değişimciler umutlandı, genel merkez takipte
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
MKE'deki kazada temizlik yapılmayınca patlama olmuş
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
25 bin liraya lise diploması: Açık lise mantığını kullanan okullar türedi
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Erdoğan'dan enflasyonla mücadele destek verin çağrısı
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
TBMM'de yarın 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ödemeye ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; "5 bin lira tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 21:35, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 21:46
Yazdır
Bakan Işıkhan'dan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ödemeye ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

5 bin lira tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak.

Bakan olarak, emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleyeceğimiz projelere adım atmak istiyoruz.

Bazı protokoller yapacağız yerel yönetimlerle; kamu yararına çalışma programı dediğimiz, park ve bahçelerde çalıştırılması, kültür sanat etkinliklerinde daha indirimli yararlanmaları konsunda.

Bizler uzun yıllar çalışıyoruz, milletimizin kalkınması noktasında herkesin bir çabası var. Emekli hazırlık programlarında biz daha sağlıklı yaşlanmaları için, emekliliği yaklaşmış olan personelimizi alacağız eğitimlerde bulunacağız.

Enflasyonun yarattığı tahribattan vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

İşsizlik 9,5 yılın en düşüğünde

Bizim temel hedefimiz, işsizlikle mücadele. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık.

Orta Vadeli Program hefelerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz.

Temel hedefimiz istihdamızı güçlendirmek. İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile personeli kendisine kazandırıyor.

Ev hanımlarına emeklilik

Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

Gençlerimiz muhakkak istihdama katılsın. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Bir an evvel çalışma hayatına girmemiz lazım. En azından sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hakkını elde ediyorsunuz. Emeklilik bir sonuçtur.

İş var. Her yerde iş var yeter ki gençlerimiz, kadınlarımız çalışma azminde bulunsun.

EYT'de son durum

Başvuru anından itibaren hak kaybı olmuyor. 120 bine yakın dosya haricinde hepsi tamamlandı.

11 sendikamızla sözleşme imzaladık. Maaş anlamında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürülmesi söz konusu oldu. Sonuçtada bizim önerdiğimiz rakam kabul edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber