'4-5 yaş çocuklara şiş batırma' olayında 4 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında çocukların babalarının da aralarında olduğu Suriye uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimce tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haberlere ve paylaşımlara konu olan çocukların devlet koruması altına alındığını, olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.