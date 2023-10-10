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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 900'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 900'e, yaralı sayısı da 4 bin 500'e çıktı. Hayatını kaybedenlerden 260'ının çocuk, 200'ünün kadın olduğu belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 22:41, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 22:50
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 900'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900'e, yaralı sayısının da 4 bin 500'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 150 kişiden oluşan Filistinli 22 ailenin tümüyle katledildiği belirtildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını da hedef aldığına işaret edilen açıklamada, şu ana kadar Gazze'de 6 sağlık çalışanının öldürüldüğü, 15'inin de yaralandığı kaydedildi.

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