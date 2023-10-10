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Erdoğan, Avusturya Başbakanı'na kendi yazdığı kitapları hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'e kendi kitabı olan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ile "Yeni Türkiye Vizyonu-Dünya Beşten Büyüktür" kitaplarını hediye etti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 23:05, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 23:07
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Erdoğan, Avusturya Başbakanı'na kendi yazdığı kitapları hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'e kendi kitabı olan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ile "Yeni Türkiye Vizyonu-Dünya Beşten Büyüktür" kitaplarını hediye etmeden önce şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef yine Suriye'de olsun, bu bölgede olsun, Orta Doğu'da olsun, buraları kan gölüne dönüştürüyor.Bunları da görelim"

Erdoğan, adil bir dünya çağrısı yaparak,

"'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabımı ben zaten değerli dostuma da hediye ettim. Bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok"

dedi.

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