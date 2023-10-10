Suriye-İsrail karşılıklı top atışlarında bulundu
Suriye'den İsrail topraklarına top atışı yapıldığı, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 23:37, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 23:39
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denildi.
Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.
İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.