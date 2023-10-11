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Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'e ulaştı

İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 07:11, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 07:17
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Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'e ulaştı

İsrail ordusu, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi.

Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail Devleti'ne verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız." ifadesine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 8 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden de dün Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlatmıştı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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