İndirim öncesi zam taktiği!

Son yıllarda fahiş fiyat ve yüksek kar elde etme isteği, ticari ahlakı tamamen bozdu. Döviz ve akaryakıt fiyatlarının aynı kaldığı dönemde bile bazı fırsatçılar fiyat artışına devam etti. Ticaret Bakanlığının sıkı denetimleri meyvesini verdi. Otomotiv ve konut setköründeki köpük fiyatlar erimeye başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şimdi de tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere bütün sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti. Ancak açıklamanın ardından bazı beyaz eşya markalarının etiketlerini yukarı yönlü değiştirildiği görüldü. Her yıl kasım ayında 'efsane cuma' indirim günleri öncesi de yapılan bu zamlar, yine devam etti. Geçtiğimiz yıllarda marketler ve otomotiv sektöründe de gördüğümüz 'önce bindirim sonra indirim' oyunu yine deşifre oldu. Tüketici dernekleri ise bakanlığa çağrı yaparak "Nasıl marketlere denetim yapılıyorsa, beyaz eşya mağazaları ve satışı yapılan internet siteleri kontrol edilmeli. Ürünün mağazaya giriş ve satış fiyatları üç aylık geriye dönük kontrol edilmeli. Bakanlığın iyi niyetini bazıları suistimal ediyor" diyor.

Yasal mevzuata göre indirimden önce uygulanan fiyatla, indirimde uygulanan fiyatın aynı puntolarla etikette yazılmak zorunda olduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bunun da yeterli olmadığını söyledi. Ağaoğlu, şunları söyledi: Satıcının etikete kendi yazdığı fiyat, ispat belgesi sayılamaz. Tüketici şayet indirimli yazılan fiyatın yüksek olduğu kanaatinde ise satıcıdan o ürünün indirimsiz fiyatını kanıtlanmasını istesin. Bu nasıl kanıtlanır? Satıcı der ki ben bundan geçen hafta, yüksek fiyattayken beş tane sattım, bunlar da faturası. Böyle bir ispat belgesi yoksa, tüketici satıcıdan o indirimli denilen fiyat üzerinden indirim yapmasını talep edebilir, bu talebi kabul görmediği takdirde tüketici hakem heyetlerinde hak arayabilirler.

BÜTÜN SEKTÖRLERE İNDİRİM ÇAĞRISI



Bütün sektörlerin yıl sonuna kadar indirim kampanyasına katılması gerektiğini söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: Yalnız ülkemiz değil bütün dünya enflasyon ile savaşıyor. Burada ciddi bir milli duruş sergilememiz gerekiyor. Bozulan ticari ahlakımızı elbirliği ile yeniden inşa etmeliyiz. En azından cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde yıl sonuna kadar başta marketler olmak üzere bütün sektörler elini taşın altına koymalı.

BAKANLIK FIRSATÇILIĞI BİTİRMEKTE KARARLI



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, indirim çağrısı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Her platformda; otomotiv, konut ve gıda sektörü başta olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için fahiş fiyatla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadelede yapılan düzenlemeler ve denetimlerin yanında yaptığımız çağrının karşılığında gelen destek mesajları ve sektörel bazda zaman geçirmeden uygulanan kampanyaların hepsi cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır, 'Büyük Türkiye'nin önünde kimsenin duramayacağını kanıtlar nitelikte. Enflasyonla mücadelede başarı, vatandaşlarımızla, sektörlerimizle birlikte el ele vererek gerçekleşecek.

KAAN ZENGİNLİ