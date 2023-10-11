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İYİ Parti'de Mansur Yavaş çatlağı

İYİ Parti'de 'ittifak' ve 'iş birliği' tartışmaları bitmiyor. Teşkilatlarda da yarılmaya neden olan Genel Başkan Meral Akşener'in '81 ilde adayımızla gireceğiz' çıkışı, İYİ Parti Meclis Grubu'nu da böldü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 07:55, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 07:43
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İYİ Parti'de Mansur Yavaş çatlağı

İYİ Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı aday çıkarılmasını talep eden Yüksel Arslan ve Adnan Beker gibi vitrin yüzü olarak partiye alındığı bildirilen isimlere karşı grup yönetiminin mesafe koyduğu öğrenildi.

Arslan ve Beker'in Ankara konusundaki ısrarcılığının Ankara il ve ilçe teşkilatlarında da huzursuzluk çıkarttığı bildirildi.

İlçe teşkilatlarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara için yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş'ın desteklenmesinin gerekliliği daha çok savunulur oldu.

Uğur Duyan

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