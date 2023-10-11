Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı
Konutlarda turizm amaçlı kiralama düzenlemesi Meclis'te. Buna göre aynı konut bir yıl içinde dört defadan fazla kiraya verilemeyecek. Amaç dışı kullanımda izin iptal edilecek, ceza kesilecek.
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa
teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin
haftaya Meclis'e geleceğini belirtti. Düzenleme ile konutların gerçek ve tüzel
kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi
amaçlandı. Buna göre tek sefere mahsus 100 günden fazla süreyle kiralanan konutlar
kapsam dışında kalacak. Niteliği de yeniden belirlenen izin belgesini vermeye
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yetki valilik vasıtasıyla kullanılabilecek.
Birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda izin belgesine ilişkin düzenlemede
kat malikleri söz sahibi olacak. Maliklerin oybirliğiyle alınan karar neticesinde
konutlar kiralanabilecek.
CEZA KESİLECEK
İzin belgesi bulunmaksızın kiralamada, üçüncü kişilere kiralamada, mesken olarak
kullanmak amacıyla yapılan kiralamalarda, izin belgesi olmayan konutların kiralanması
halinde idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca her defasında 100 günden fazla süreli
kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde
aynı konutun dört defadan fazla kiraya verilmesi halinde de idari ceza kesilecek.
Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmemesi, eksik
gönderilmesi, yanıltıcı bilgi verilmesi de cezai yaptırıma tabii tutulacak.
Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde de ceza
kesilecek.
YENİ TEŞVİKLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü olan DÖSİMM'in sermayesi 300 milyon TL'den 1.5 milyar TL'ye çıkarılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından artırılabilecek miktarın da 700 milyon TL'den 2 milyar TL'ye çıkartılmasına imkan tanınacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ HAFTAYA MECLİS'TE
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere 5 bin lira ödenmesi konusunda yapılacak düzenlemenin de bu kanun teklifine bir önerge ile ekleneceğini söyledi.BURCU ŞEN