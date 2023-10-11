MEB görevde yükselmede tercihler bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı 09/07/2023 tarihinde Şube Müdürlüğü, Şeflik, Saymanlık, memurluk sınavı yaptı. 28/07/2023 tarihinde sınav sonuçları ilan edilmiş; 04/09/2023 tarihinde ise sıralama aralıkları Personel Genel Müdürlüğünün sitesinde yayımlanmıştır.

Verilen sıralama listesine göre 44 bin 721 kişinin sınava girdiği bunlardan 11 bin 792 kişinin yürürlükte olan yönetmeliğe göre başarılı sayıldığı bilinmektedir.

Ancak sınavın üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen herhangi bir açıklama duyuru vs yapılmamaktadır.

Son bahara girdiğimiz şu günlerde tayini çıkması muhtemel olan insanların tedirgin bekleyişleri devam etmektedir. Memurlar.net forumlarımızda yazışan üyelerimiz paylaşımlarında sitem etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı sadece öğretmenlerden oluşmamaktadır.

Bir önceki Sayın Bakanımız sınav ilanından önce mülakatın kalkacağını belirtmiş ve birçok kişi bu nedenle sınava girmiştir. Memurlar mülakatsız, yazılı sınav puanlarına göre atanmayı beklemektedir

