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BM: Gazze'de 175 binden fazla kişi okullarımıza sığındı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 175 binden fazla kişinin BM'ye ait okullara sığındığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 09:46, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 09:47
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BM: Gazze'de 175 binden fazla kişi okullarımıza sığındı

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze'de binlerce sivilin BM'ye bağlı 88 okula sığındığı belirtildi.

Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının arttığına işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki 88 okulumuz 175 binden fazla kişi için sığınak haline geldi." ifadesi kullanıldı.

UNRWA, Gazze'de yarım milyon insanın faydalandığı 14 gıda merkezinin tamamını kapattığını duyurmuştu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 130 kişi yaralandı.

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