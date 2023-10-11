Balkondan dengesini kaybedip düşen çocuk öldü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ege Erdem P. (12) dengesini yitirerek evlerinin balkonundan aşağı düştü. Sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğunu öldüğünü belirledi.

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