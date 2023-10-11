Belediye Başkanı'nın kızının güzellik salonuna kurşun yağdıran 3 şüpheli tutuklandı

Olay, 6 Ekim Cuma günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine ve üst katında bulunan 24. dönem CHP eski Milletvekili Ali Demirçalı'nın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler motosiklet ile gelerek bulvardan güzellik merkezine ateş etti. Saldırı sırasında içeride yaklaşık 10 kişi bulunurken, kurşunların camlardan içeri girmesiyle insanlar bir anda kaçışarak canlarını zor kurtardı. Şüpheliler ise hedef gözetmeden ateş açmaya devam etti ve mermileri bitince hızla olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgedeki kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştirenlerin G.Ç.S. (22), D.C.D. (21) ve E.E. (20) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler saklandıkları yerde yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelilerin kız meselesi yüzünden ateş ettiği öne sürüldü.