MEB Bakan Yardımcısı: Sen de gebereceksin Netanyahu

MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, sosyal medya hesabından Gazze'yi vurdukları bir video paylaşan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin." diye yazdı.

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar beşinci gününe girerken İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye düzenledikleri hava saldırısına ilişkin bir görüntü paylaşarak "Tüm gücümüzle devam edelim" notunu düştü.

Netanyahu'nun bu paylaşımını alıntılayan MEB Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin." diye yazdı.

Nazif Yılmaz kimdir?

Nazif Yılmaz 1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi'nden, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1993-1995 yılları arasında Bulgaristan'ın Şumnu şehrindeki İmam Hatip Okuluna (Nüvvab Mektebi) öğretmen ve pansiyon yöneticisi olarak görev yaptı. Askerliğini 1998-1999 yılları arasında Sivas'ta asker öğretmen olarak görev yaptı. 2 Ocak 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başladı.

8 Ocak 2022 tarihinde T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.