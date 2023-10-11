Mühendislik Tamamlama Yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2023-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
27 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2023-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları
2023-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler