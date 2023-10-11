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Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 27,7300 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 10:50, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 10:51
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Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 27,7270'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 27,7330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,4220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 34,0650'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 105,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0610'dan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 619 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı güçlü şekilde öne çıkarken, banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş "güvercinleşiyor".

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dünkü açıklamalarında faiz oranlarının daha fazla artırılmasına gerek olmadığını düşündüğünü ve para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek kadar kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında konuya ilişkin olası sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Borsa İstanbul, pay bazında 462 ve yatırımcı bazında da 73 defa tedbir uyguladı.

Öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de ÜFE ile Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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