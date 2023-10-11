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Adalet Bakanlığı, 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verdi

Adalet Bakanlığının yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi (ASBS) ile bu yıl 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 11:52, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 11:52
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Adalet Bakanlığı, 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden adli sicil belgesi 40 dilde alınabiliyor.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmeye başlandı.

Bakanlık tarafından geliştirilen sisteme Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dilleri de eklendi.

Böylece sistem üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmeye başlandı.

Geçen yıl Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence'nin de sisteme eklenmesiyle adli sicil belgesi verilen dil sayısı 28'e yükseldi.

Bu yıl mayıs ayı itibarıyla Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca ve Bahasa Endonezyaca olmak üzere toplam 12 yeni yabancı dil daha sisteme eklendi. Böylece adli sicil belgesi verilen dil sayısı 40'a yükselmiş oldu.

- En çok İngilizce alındı

ASBS üzerinden bu yıl 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verildi.

En çok adli sicil belgesi İngilizce alındı. ASBS üzerinden 272 bin 179 adli sicil belgesi İngilizce olarak temin edildi. İngilizceyi 60 bin 36 belgeyle Almanca ve 23 bin 833 belgeyle Fransızca takip etti.

Bakanlık Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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