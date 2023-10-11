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Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 11:07, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 11:08
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Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İkametlerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 11 sim kart, tablet, 4 dizüstü bilgisayar, 4 hard disk ve flash bellek ele geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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