Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 7 zanlı yakalandı

İkametlerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 11 sim kart, tablet, 4 dizüstü bilgisayar, 4 hard disk ve flash bellek ele geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

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