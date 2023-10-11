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Bakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek de mobilyacılardan

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilyada perakende fiyatlarına zam yapmayacağını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 11:08, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 11:10
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Bakan Bolat'ın 'indirim' çağrısına bir destek de mobilyacılardan

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrildi.

Bolat, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." sözlerini hatırlatarak, çağrısını tüm sektörler için genişletti. Bu çağrıya perakende mağazaların ve bazı sektörlerin ardından mobilyacılardan da yanıt geldi.

MOSFED Başkanı Güleç, AA muhabirine, 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyledi.

Yüzde 80'i yerli ve milli olan mobilya sektörünün son 20 yılda 24 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini dile getiren Güleç, ülkenin kalkınmasına destek noktasında üzerlerine düşen bütün sorumlulukları ve görevleri yerine getirdiklerini ve bugün de Türkiye için sorumluluk almaya hazır olduklarını anlattı.

- "Kararın, insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz"

Ahmet Güleç, MOSFED üyesi olan 15 dernek ile birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Güleç, söz konusu kararı, MOSFED üyeleri Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD), Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (MOBDER), Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD), Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER), Okul Modüler Mobilya ve Gereçleri Sanayicileri Derneği (OMSAD), Antakya Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (ANMODER), Ankara Siteler Mobilya Üreticileri Derneği (ANSİMOD), Ege Mobilya Sanayicileri Derneği (EGEMOB), Eskişehir Mobilya Sanayicileri İş Kümelenmesi Derneği (ESMOS), İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD) ve Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (MOSİAD) ile oy birliğiyle aldıklarını anlattı.

Kararın enflasyonla mücadelenin yanı sıra yeni evlenecek gençlere sağlayacağı katkıdan bahseden Güleç, "İnsanımızın mutlu anılar biriktireceği sağlıklı ve güzel yaşam alanlarını yaratmak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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