Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'na geldi

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililerce karşılanan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti.