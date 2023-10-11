Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'na geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 11:11, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 11:12
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililerce karşılanan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti.