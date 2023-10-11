Sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'den Belediye Başkan Adayı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Akşener, grup toplantısında Karabük'ün Safranbolu ilçesi belediye başkan adayı olduğu açıklanan ünlü sanatçı, şarkı sözü yazarı ve müzik yapımcısı Hakan Peker'e rozetini kendi elleriyle taktı.

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