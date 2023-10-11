Sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'den Belediye Başkan Adayı oldu
Sanatçı Hakan Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 12:10, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 13:01
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Akşener, grup toplantısında Karabük'ün Safranbolu ilçesi belediye başkan adayı olduğu açıklanan ünlü sanatçı, şarkı sözü yazarı ve müzik yapımcısı Hakan Peker'e rozetini kendi elleriyle taktı.