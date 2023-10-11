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Organlarıyla 6 kişiye can olan anneden bebeğine son dokunuş

İzmir'de 35 haftalık hamileyken, beyninde tümör olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Özlem Serbes, tanı konulduktan 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Serbes'in 35 haftalık bebeği, operasyonla anne karnından alınırken, genç kadından geriye, kuvözdeki evladına son kez dokunduğu fotoğrafı kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 13:03, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 13:18
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Organlarıyla 6 kişiye can olan anneden bebeğine son dokunuş

İzmir'de hamileliği nedeniyle hastaneye rutin kontrollere giden 28 yaşındaki Özlem Serbes, bir süre sonra işitme ve görmeyle ilgili problem yaşaması üzerine, Çiğli'de özel bir hastanede tekrar doktora başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu beyninde büyük bir kitle olduğu öğrenilen 35 haftalık hamile kadına, beyin tümörü tanısı konuldu.

Daha sonra ise doktorların planlamasıyla anne karnından erken doğumla bebek alındı. Genç kadın, tümör tanısı konulduktan 1 hafta sonra ameliyata alındı; fakat bütün çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşerek yaşamını yitirdi.

6 KİŞİYE CAN OLDU

Özlem Serbes'in eşi Togay Serbes ise vefat haberini alması üzerine ailesi ile birlikte genç kadının organlarını bağışlama kararını verdi.

Organ bağışı talebinin kabul edilmesiyle birlikte organ nakli süreci başlatıldı. Organları bağışlanan genç kadın, 6 kişiye umut oldu. Organlar, çeşitli illerde nakil bekleyen hastalara nakledildi.

35 haftalık bebek ise aynı hastanede kuvöze alındı.

Anne Özlem Serbes, kuvöze alınan bebeğini son kez öpüp koklayarak adeta bebeğine veda etti. Genç kadından geriye ise evladını son kez gördüğü, elini tuttuğu fotoğrafı kaldı.

Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen bebek ise daha sonra taburcu edildi.

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