Eyüpsultan'da yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
Eyüpsultan'da müzik aletleri imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 15:53, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 15:54
Düğmeciler Mahallesi Akasya Sokak'ta müzik aletleri yapılan bir iş yerindeki mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından başlayan yangın, tüm imalathaneyi sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın nedeniyle imalathanede büyük çapta hasar oluştu.