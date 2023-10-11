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'81 ilde CHP uhdesinde 'Basın Özgürlüğü Ofisi' kurulacak'

"81 ilde CHP uhdesinde 'Basın Özgürlüğü Ofisi' kurulacak. Ankara'da, basın kuruluşlarıyla istişare içerisinde oluşturacağımız bir yürütme kurulunu hayata geçireceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 16:30, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 16:50
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'81 ilde CHP uhdesinde 'Basın Özgürlüğü Ofisi' kurulacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, parti bünyesinde tüm illerde "Basın Özgürlüğü Ofisi" kuracaklarını söyledi.

Erdem, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Biz, Cumhuriyet'i kuran partiyiz. Türkiye'de basın özgürlüğünün güvencesiyiz. Basın özgürlüğü için, elimizi ve gövdemizi taşın altına koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Büyük Anadolu Buluşması"nı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdem, bu buluşmada, çatı örgütleri dahil basın örgütlerini, yerel gazeteleri ağırladıklarını ve sorunlarını dinlediklerini aktardı.

Şimdi yeni bir safhaya geçtiklerini dile getiren Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilde CHP uhdesinde 'Basın Özgürlüğü Ofisi' kurulacak. Ankara'da, basın kuruluşlarıyla istişare içerisinde oluşturacağımız bir yürütme kurulunu hayata geçireceğiz. Akabinde, tüm illerde gazeteci ve hukukçu arkadaşlarımız ofislere katılacaklar. Peki bu ofis ne yapacak? Tüm gazeteci davalarına şartsız hukuki destek vereceğiz. Tüm yargılamaları izleyeceğiz, tarafı olduğumuz her platformda raporlarımızı sunacağız. TBMM uhdesinde, tüm bu yargılamaların gündemde olmasını sağlayacağız. Gazetecilere yönelik baskılara karşı aktif bir mücadele başlatacağız. Çalışan gazetecilerin haklarını gözeteceğiz. TBMM çatısı altında, Basın Kanunu'nun, gazetecilerin talepleri doğrultusunda düzenlenmesi adına ciddi bir çalışmayı ofisimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz."

Bazı gazetecilerin, yaptıkları haberler dolayısıyla hedef gösterildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Erdem, "Siyasi cinayetlerin perde arkasını aydınlatmak maksadıyla gazetecilik yapan Tolga Şardan, Alican Uludağ, tarikatlarla ilgili araştırmaları sebebiyle Bilal Güldem, yolsuzlukları araştıran Seyhan Avşar, Merdan Yanardağ, Ayşenur Arslan ve daha niceleri. Gazeteciliğin onurunu ve şahsiyetini koruma adına gazetecilikte ısrar mücadelelerinde asla yalnız değillerdir. Biz, sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve daima yanlarındayız." diye konuştu.

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