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'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'

Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere. Orada da kentsel dönüşümü kolaylaştıran birtakım formülleri ortaya koyduğumuz gibi şimdiye kadar yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde engel olan ne varsa onu aşacağımız kuralları da getiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde meclisten geçiririz.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 16:57, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 17:41
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'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için devletin tüm imkanlarını kullanmaya devam ettiklerini belirterek, "İnşallah 2-3 sene içerisinde burada yine yüzler gülecek. Hatay eski haline gelecek, o canlılığına kavuşacak. Biz de bundan mutluluk duyacağız." dedi.

Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapılacak TUSAŞ Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine katıldı.

Buradaki konuşan Özhaseki, çocukların devletin güveni içerisinde huzurla kalması için proje inşaatının kısa sürede bitirilmesini diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde en büyük hasarı Hatay'ın gördüğünü ifade eden Özhaseki, afetin ardından birçok büyükşehir ve ilçe belediyesini kentte görevlendirdiklerini, yaraların sarılması için tüm milletin beraber hareket ettiğini anlattı.

Özhaseki, kalıcı konut çalışmalarına değinerek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 200 binden fazla konutun inşaatına başladık. Sağda solda gördüğünüz toplu konutların emin olun hepsi, depremden 1 ay kadar sonra zemin etütleri yapılıp, bütün statik hesapları çözülerek, en güvenli ve önlemli şekilde işe başlamış konutlarımız. 1-2 ay sonra da bunları vermeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Yerinde dönüşüm projesi başlattıklarını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"En çok müracaat da dikkat ediyorum Hatay bölgesinden çıktı. 90 binden fazla kardeşimiz ve 15 bin civarında iş yeri sahibi de bize müracaat etti. Bunları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere. Orada da kentsel dönüşümü kolaylaştıran birtakım formülleri ortaya koyduğumuz gibi şimdiye kadar yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde engel olan ne varsa onu aşacağımız kuralları da getiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde meclisten geçiririz."

- "Allah devletimize zeval vermesin"

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, afetzedelerin konutlarına yönelik çalışmaları sık sık sorduğunu, kendilerinin de gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı temel atma törenine katıldıklarına dikkati çeken Özhaseki, "Kamuda neredeyse 30. yılım, belediye başkanlığım uzun sürdü, binlerce temel atmaya katıldım ama bu kadar güzel, anlamlı ve bizi de duygulandıran törenler az olmuştur. Çok şükür seviniyoruz, bugün burada temel atıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, programda aynı zamanda Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi'nin de temelinin atıldığını belirterek, "Kahramanmaraş ve Malatya'da da aynı şekilde bu güzellik içerisinde site yapıp, o yetim yavrularımızın yüzünü güldürmeliyiz." dedi.

Hataylı vatandaşlara seslenen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Sizler için uğraşıyoruz. Elimizde imkan neyse, gücümüz neye yetiyorsa, devletin bilgisi, birikimi, ortamı her neyse emin olun sizler için kullanmaya devam ediyoruz. Allah izin verirse köylerimizdeki çelik evleri birkaç ay içerisine bitireceğiz. Köylerimizde hiç kimsenin sıkıntısı olmayacak. Yeni bir modele geçiyoruz, yıkılan evleri çelikten yapacağız. 6-8 ay içerisinde binlerce köy evimizi yapıp hepsini teslim edeceğiz. Üniversitemizin binalarıyla ilgili Dünya Bankası ile anlaşmışlar, projelerini güçlendirme adına da Bakanlığımız yeniden işe başlayıp, elden geçirip, eski haline getirecekler. Biraz önce Sayın Valim eski stadyum yerini söyledi, 700'den fazla konuta da orada başlayacağız. İnşallah 2-3 sene içerisinde burada yine yüzler gülecek. Hatay eski haline gelecek, o canlılığına kavuşacak. Biz de bundan mutluluk duyacağız."

Vali Mustafa Masatlı da kız çocukları için yapılan her çalışma ve hizmetin değerinin farkında olduklarını belirterek, "Her yaştaki kız çocuğumuzun eğitimden korunmaya, istihdamdan yuva kurmasına kadar hassasiyetlerimizi hep ön planda tutarak gerek devletimiz gerekse de milletimiz üzerine düşeni her daim yapmıştır. Temelini attığımız kompleks, her birinde 10 kız çocuğumuzun kalacağı 5 villa ve her birinde 6 kız çocuğumuzun kalacağı 5 ÇOKİM projesiyle toplamda 80 kişilik. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerini de sağlayacak donatılarıyla hayata geçirilecek." diye konuştu.

- "Serdar kardeşimizin ömrü yetmedi ama gönlü yetti"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, depremlerden etkilenen illerdeki yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adeta bir seferberlik ilan edildiğini söyledi.

Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Bu proje aslında 2 yıl önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli kardeşimiz Serdar Demir'in hayaliydi. Serdar kardeşimiz, hayatını hayır işlerine vakfetmiş kıymetli bir arkadaşımız. Kendinden çok insanları düşünen, sahip olmaktan çok paylaşmaktan mutlu olan gönül insanıydı. Vefatından bir ay önce bugün temelini attığımız tesis için Hatay Valiliği ile arsa tahsisine yönelik işbirliğini imzalayan Serdar kardeşimizin bu projeyi tamamlamaya maalesef ömrü yetmedi ama gönlü yetti."

Konuşmaların ardından Bakanlar Özhaseki ve Göktaş ile diğer ilgililer, TUSAŞ Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin temeli için butona bastı, ardından da Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine bağlandı.

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