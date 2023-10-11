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Bakan Ersoy, Kastamonu'daki Mahmut Bey Camisi'ni ziyaret etti

"Anadolu'da ahşap mimarisinin ulaştığı zirve noktası olarak da gösterilen önemli örneklerden biri"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 17:25, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 18:11
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Bakan Ersoy, Kastamonu'daki Mahmut Bey Camisi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi'ni ziyaret etti.

Ersoy, camideki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kastamonu'da önemli kültür varlıklarının bulunduğunu hatırlattı.

Bu kültür varlıklarından birinin de Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi olduğuna işaret eden Ersoy, "Anadolu'da ahşap tavanlı ve ahşap destekli camiler arasında seçkin yeri bulunan Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin kararıyla Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu camimizle Afyonkarahisar Ulu Cami, Sivrihisar Ulu Cami, Ankara Ahi Şerafettin Camisi ve Beyşehir Eşrefoğlu Camisi de olmak üzere beş camimiz 21'inci tescilli UNESCO kalıcı Dünya Miras Listesi'ne girmeyi başardılar." dedi.

Bakanlık uzmanlarının uzun süren gayretleriyle dosya hazırladığını anlatan Ersoy, "Tek seferde beş şehrimizin birden dünya miraslarına sahip olması sağlandı. Bu da aslında önemli, bir anda beş varlığı tek seferde ilan ettirmek. İslam mimarisinin gelişiminde önemli yeri olan ahşap direkli yapı türünün örneklerini temsil eden bu camilerimiz, birleşenlerinin farklı illerde yer aldığı ilk seri varlığımız olması açısından da ülkemiz açısından ayrı öneme sahip." diye konuştu.

Mahmut Bey Camisi'nin 1366-1367 yıllarında çivi kullanılmadan bindirme tekniğiyle yapıldığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ahşap tavanı ve kademeli ahşap mahfili, özgün kalem işi bezemeleriyle benzersiz, eşsiz bir yapı. Dünyada da çok hayranlık uyandıran bir yapı. Anadolu'da ahşap mimarisinin ulaştığı zirve noktası olarak da gösterilen önemli örneklerden biri. UNESCO tescili daha yeni oldu. Bununla birlikte buranın koruma alanının çevresinde, 75 dönümlük arazi çevresinde yeni planlamalar yapılacak. Buranın koruma imar planı oluşturulduktan sonra UNESCO ile Bakanlık uzmanları burayı da ziyaret ederek yeni ziyaret alanları oluşturulacak. O yüzden Kastamonu'muz için çok doğru bir kazanım oldu. Ülkemiz için de doğru bir kazanım oldu. İlk kez camilerimiz UNESCO tescili, kalıcı tarih miras sınıfını almış oldu. Bu açıdan da çok çok önemli bir örnek oldu."

Bakan Ersoy, Kastamonu Valiliği ile AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını da ziyaret etti.

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