AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere yönelik yapılan kalıcı konutlara ilişkin, "180 bin konutun ihalesi yapıldı, yıl sonunda inşallah 42 binini temsil edeceğiz." dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nin ardından gazetecilere açıklama yapan Memiş, AFAD'ın, afete müdahalede ve afet sonrası iyileştirmede dünyanın önde gelen teşkilatlarından biri olduğunu söyledi.

Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK'ler ve yerel yönetimlerle devlet-millet el ele vererek büyük yıkıcılığı olan afetin üstesinden gelme konusunda büyük gayret sarf edildiğini anlattı.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Memiş, "Alana ilk 2 ayda 1 milyon çadır sevk ettik. Bu 2 aylık süreçte hem ürettik hem de dünyadan çadır alıp sevk ettik. 2,5 milyon insanımızı o çadırlarda misafir ettik." diye konuştu.

Memiş, sayısı 200 bine ulaşan konteynerlerde 600 bin kişinin misafir edildiğini aktararak, depremlerden etkilenen 11 ildeki 14 milyon insanın ise depremden kısa bir süre sonra güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalardan bahseden Memiş, "180 bin konutun ihalesi yapıldı. Yıl sonunda inşallah 42 binini teslim edeceğiz. Hak sahibi çalışmalarımız var, hasar tespit çalışmalarımız var, enkaz kaldırma çalışmaları var. Yıkımlar halen devam ediyor. Devlet boş durmuyor. AFAD olarak boş durmuyoruz. Yıl sonunda hak sahiplerinin üçte birini kalıcı konutlara yerleştireceğiz." şeklinde konuştu.

- "Deprem yıkmadan binaların dönüştürülmesi gerekir"

Memiş, riskin azaltılması gerektiğine işaret ederek, kentsel dönüşüm kapsamında şehirlerde tespit edilen binaların deprem yıkmadan dönüştürülmesi, bu konuda vatandaşların da duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.

AFAD'ın sadece ülke sınırları içinde faaliyette olmadığını dile getiren Memiş, "Şu anda Libya'dayız. Afganistan'a yardım için giren ilk ülkeyiz. Deprem ve büyük afet olan her yerdeyiz. Bizimle irtibata geçen bütün ülkelere devletimizin yardım elini ve Türk milletinin şefkat elini uzatıyoruz. Allah razı olsun onlar da bütün dünya, bize 6 Şubat depreminde yardımcı oldu. Hem Müslüman ülkeler hem de Avrupa ve diğer ülkeler bizlere yardımcı oldu, minnettarız. Biz de aynı şekilde nerede zorluk varsa orada yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, 85 milyonun emrinde olduklarını, dünyada afete maruz kalan her yerde de olmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.