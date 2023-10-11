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Altının kilogramı 1 milyon 750 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 750 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 17:42, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 17:43
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Altının kilogramı 1 milyon 750 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 753 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,0 artarak 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 915 milyon 94 bin 472,92 lira, işlem miktarı ise 1.741,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 931 milyon 487 bin 578,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Turan Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.733.000,001.936,00
En Düşük1.650.000,001.845,00
En Yüksek1.753.000,001.960,00
Kapanış1.750.000,001.956,90
Ağırlıklı Ortalama1.662.996,881.881,81
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.915.094.472,92
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.741,71
Toplam İşlem Adedi70

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