Beylikdüzü'nde öğretmenleri darbettikleri öne sürülen 2 kişi yeniden gözaltına alındı

Öğretmen S.Y. ile R.Ö'yü darbedip, okul eşyalarına zarar verdiği belirlenen E.Y. ile arkadaşı T.M. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir okulda öğretmenlerin darbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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