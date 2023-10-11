Beylikdüzü'nde öğretmenleri darbettikleri öne sürülen 2 kişi yeniden gözaltına alındı
Beylikdüzü'nde, bir okulda öğretmenleri darbedip eşyaya zarar verdikleri gerekçesiyle sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakılan 2 zanlı, savcılık kararıyla yeniden gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 18:18, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 18:19
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir okulda öğretmenlerin darbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Öğretmen S.Y. ile R.Ö'yü darbedip, okul eşyalarına zarar verdiği belirlenen E.Y. ile arkadaşı T.M. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.