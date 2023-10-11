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Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin diplomasisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 22:28, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 22:29
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Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İsrail-Filistin çatışması ayrıntılı biçimde ele alındı. İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

ERDOĞAN, CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç ayrıntılı biçimde ele alındı.

Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini, bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, S.ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN: TEYAKKUZDA OLUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade

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