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Belediyeler de konut yapacak

Hükümet, konut ihtiyacı ve kentsel dönüşüm sebebiyle belediyeleri de devreye sokuyor. Halihazırda birçok AK Parti belediyesinin çalışmalara başladığı bildirildi. AK Parti kaynakları "Çalışmayı, ayırt etmeksizin bütün yerel yönetimlere yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 07:35, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 07:44
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Belediyeler de konut yapacak

Artan ev fiyatları ve kiraların dengelenmesi için geçtiğimiz aylarda konut hamlesi başlatan hükümete yerel yönetimler de destek verecek. Edinilen bilgilere göre, hükümet, İlk Evim İlk İşyerim Projesi ve deprem bölgesinin dönüşümünün yanı sıra konut arzının artırılması için yerel yönetimlerle işbirliği yapacak. İlk etapta kiralık daire sıkıntısı çekilen büyükşehirlerde uygulanması düşünülen proje ile birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi konut yapımına başlayacak.

VATANDAŞIN İHTİYACINI GÖZETEN ÇÖZÜMLER ÜRETECEK

Konu hakkında değerlendirme yapan AK Parti kaynakları, şu değerlendirmede bulundu: "Vatandaşımızın konut ihtiyacını gözeten çözümler üreteceğiz. Hali hazırda birçok AK Belediye konut üretimi için bu tarz çalışmalar yürütüyor. Bizim hedefimiz bunu tüm belediyelere yaymak. Örneğin Ankara'da yerel seçimlerden sonra belediyeler aracılığıyla arsa sorunu olmayan Mamak ve Altındağ ilçelerinde 10'ar bin konut yapımı planlıyoruz.

Konut arzına çözüm üretirken dönüşümü sadece fiziki değil, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alacağız. Değer üreten şehirler kuracağız. Merkezi hükümet eliyle TOKİ bu alanda zaten büyük projeler yapıyor. Şu an TOKİ'nin iş gücünü büyük bir kısmı deprem bölgesine kaydırıldı. Bu yüzden kurulacak kooperatifler aracılığıyla yerel yönetimlerden aktif bir şekilde konut üretimine katkı istenecek. Proje üzerinde çalışmalar sürüyor. Detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek."

KONUT ARZ SIKINTISI BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜLECEK

Hükümet, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler öncesinde konut arzını artırmaya yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ni hayata geçirmişti. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası, iş gücü büyük oranda deprem bölgesine kaydırılmıştı.

Proje ile ilk etapta 250 bin sosyal konut, hazine arazilerinde 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin sanayi sitesi olmak üzere 350 bin konut yapılması planlanıyordu. Hem bu proje hem de deprem bölgesinde yapılan projelere bir de yerel yönetimler ile gerçekleştirilecek konut projesi eklenince konut arz sıkıntısının büyük oranda çözülmesi bekleniyor.

EMRAH ÖZCAN

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