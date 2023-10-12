Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı. AK Parti Grubunca Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek.



Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerindeki çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında devrim niteliğindeki yeni adımlar şöyle:



EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4292 liralık priminin 1430 lirasını devlet karşılayacak.

Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.



BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'larla eşitlenecek. Esnaf, tüccarın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak.

Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor Prim reformuyla birlikte bu kapsamda emekli olacakların geliri de en az yüzde 20 artacak. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur (4B) kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek.



Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olacak.



DUL VE YETİMLERE DE İKRAMİYE

Emekliye 5 bin liralık ikramiye tek seferlik ve çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı ve AK Parti Grup düzenlemeyi Meclis'e sunacak.

Kasım ayının ilk yarısında ödeme yapılacak. Dul ve yetimlerin hisseleri oranında hesaplanacak. Vefat eden eşinden yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alan 2500 lira alacak. İki dosyadan aylık alanlar yüksek olandan ikramiye alacak.



Şirket kaydı, şirket ortağı olan Bağ-Kur'dan emekli aylığı alıp da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanmayacak. Banka, sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara da ödeme yapılmayacak.



EMEKLİLERE SOSYAL DESTEK

Emeklilere sadece mali değil sosyal destekler de sağlanacak. Yerel yönetimlerle imzalanacak protokollerle yeni projeler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, seyahat, sağlık, kültür ve sanat etkinliklerinden indirimli yararlanmaları sağlanacak. Bakanlık emekliliğe hazırlık programı üze

Kamu yaranına çalışma programlarda iş iş imkanı verilecek. Kamuda emekliliği yaklaşan personele daha sağlıklı yaşlanma başta olmak üzere çeşitli eğitimler verilecek.

EMEKLİ YILBAŞINDA REFAH PAYI DA ALACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında emekliye enflasyonla birlikte refah payı verileceğini açıklarken yeni yıldaki artış formülü de netleşmiş oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 4.75, yıllık enflasyon yüzde 61.73 olarak açıklandı.

Emekliler, sadece bu üç aylık dönemde refah payı hariç yüzde 25.11 zammı cebine koydu Yılsonunda yüzde 65 olarak öngörülen enflasyon tahminine göre yapılacak oransal iyileştirmeyle emekliye zam yüzde 50'ye ulaşacak.



İŞTE BEKLENEN DÜZENLEMELER

Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçecek.

Kültür sanat etkinliklerinde indirim yapılacak.

Kamu yararına çalışma imkanı sunulacak.



Emekliler enflasyon farkıyla birlikte refah payı alacak.

Ev kadınlarına emeklilik gelecek, sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek.

Bağ-Kur'lular 5 yıl erken emekli olacak.

5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce ödenecek.