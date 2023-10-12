Mehmet Akif Ersoy'un 'Kudüs' hassasiyeti takdir topladı
Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, ekran başında önemli bir yanlışa müdahale etmesiyle takdir topladı.
Habertürk TV'de abluka altındaki Gazze'nin Siyonist İsrail rejimi tarafından bombalanmasına dair son gelişmelerin aktarıldığı programda önemli bir olay yaşandı.
Habertürk TV'de Nedir Ne Değildir?' program sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Gazeteci Çetiner Çetin'in son gelişmeleri aktardığı esnada "Çetiner Çetin İsrail'in Kudüs kentinden bildiriyor" yazmasına itiraz etti.
"İSRAİL'İN KUDÜS KENTİ DİYE BİR KENT YOK"
Program sunucusu Mehmet Akif Ersoy, hemen reji ve yönetmeni uyararak banttaki 'İsrail'in kenti Kudüs' ibaresinin kaldırılmasını istedi.
Teknik ekibe seslenen gazeteci Ersoy, "İsrail'in Kudüs kenti yazısını alır mısınız lütfen? 'Kudüs'ten bildiriyor' diye düzeltir misiniz? İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok" ifadelerini kullandı.
Sunucu Ersoy'un yerinde müdahalesi sonrası banttaki İsrail'in Kudüs kenti ifadesi düzeltildi.
Ersoy'un Kudüs hassasiyeti yayına damga vururken sosyal medyada da takdirle karşılandı.