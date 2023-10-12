Mehmet Akif Ersoy'un 'Kudüs' hassasiyeti takdir topladı

Teknik ekibe seslenen gazeteci Ersoy, "İsrail'in Kudüs kenti yazısını alır mısınız lütfen? 'Kudüs'ten bildiriyor' diye düzeltir misiniz? İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok" ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Nedir Ne Değildir?' program sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Gazeteci Çetiner Çetin'in son gelişmeleri aktardığı esnada "Çetiner Çetin İsrail'in Kudüs kentinden bildiriyor" yazmasına itiraz etti.

Habertürk TV'de abluka altındaki Gazze'nin Siyonist İsrail rejimi tarafından bombalanmasına dair son gelişmelerin aktarıldığı programda önemli bir olay yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net