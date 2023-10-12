WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Haluk Ş., Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı F.K. ile yaptığı WhatsApp yazışmasında, "Müfettiş falan gelse öyle dayak mayak boş iş. Güzel bir dayak yer, canı çok kavga etmek isterse. Bunu da ben demiş olayım. Çok dev aynasında görmemek lazım müfettişi, HSK'yı. Aciz, basit insan hepsi. Bana soruşturma açacak babayiğitleri, aşk ve sabırla bekliyorum" yazdığı belirlendi.

HAKARETLER YAĞDIRDI



Haluk Ş.'nin Tavşanlı Adalet Komisyon Başkanı ile yaptığı yazışmalarda ise Emet Kaymakamı ve Kütahya Valisi'ne de hakaretler yağdırdığı kaydedildi. Haluk Ş.'nin "Bana yine bir şey olmayacak. Savcılık çok eğlenceli, çok güzel bir meslekmiş. Bir de seneye ben başsavcı olacağım" dediği ifade edildi.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA



Hakaretlerin gün yüzüne çıkmasının ardından HSK 1. Dairesi, savcı hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturma kapsamında HSK müfettişlerine ifade veren Haluk Ş., hakareti kişilere yapmadığını savundu. Haluk Ş., "İhtilat suretiyle hakaret suçunu öngören Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtildiği üzere mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat edilerek işlenmesi gerekmektedir. Soruşturmaya konu olayda ihtilat edebilecek yalnızca 2 kişi vardır" dedi. Müfettiş raporu üzerine HSK 2. Dairesi, işlenen fiilin mesleğin şeref, onur, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette olduğunu belirterek Haluk Ş.'ye meslekten çıkarma cezası verilmesine karar verdi.