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'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili, "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık" dedi. Işıkhan, yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydetti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 08:41, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 08:43
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'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'

Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin lirayla ilgili TRT Haber'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili düzenlemenin tamamlandığını, Meclis'teki prosedürü ise AK Parti Grup Başkanvekilinin sürdüreceğini söyledi.

Işıkhan, Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler" dedi.

Kıdeme yönelik çalışma yok

Kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin soruya Işıkhan, "Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. Orta Vadeli Program'da da aslında ifade ettiğimiz bir cümle yer almamakta.

Şu an bir çalışmamız yok. Bakanlığımızın ilerleyen zaman içerisinde de bir çalışması söz konusu değil" yanıtını verdi. Bakanlığında tüm çalışmaların sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, çalışma hayatını ilgilendiren konularda işçi ve işveren temsilcileriyle istişarelerde bulunarak bakanlığın sosyal boyutunu da güçlendirdiklerini söyledi.

"Bağ-Kur'lulara 5 yıl önce emeklilik hakkı"

Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya ise "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık" cevabını verdi. Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında yürütülen çalışmalara dair soru üzerine Işıkhan, "Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunu başarıyla sonuçlandırdık ve sigortalılarımıza bildirdik. 120 bine yakın dosyamızla ilgili işlemlerimiz devam ediyor.

Hedefimiz, 120 bin dosyamızı aralık ayının ortasında bitirmek" dedi. Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise, "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek" açıklamasında bulundu.

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