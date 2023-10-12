AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşmeyi erteledi

5 Ekim'de yapılan toplantıda, Atalay'ın başvurusunun Genel Kurul'a sevkine ve 12 Ekim tarihinde görüşülmesine karar verilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşecekti. Ancak AYM Atalay'ın bireysel başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme yönünde karar aldı.

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