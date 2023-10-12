MEB, öğretmen atama kontenjanını ne zaman açıklayacak?

Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığı öğretmen alımı kontenjan belirlemesi için sona yaklaştı. Milli eğitim Bakanlığı yüksek sayıda bir kontenjan almak için Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Görüşmeler bir noktaya kadar geldi.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, öğretmen atama sayısının Ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Edip Üzen

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