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Babasını öldüren sanığa haksız tahrik indirimli 18 yıl hapis cezası

Bahçelievler'de babasını silahla vurarak öldüren Burak Çelik hakkında karar açıklandı. Mahkeme Burak Çelik'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 11:42, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 11:42
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Babasını öldüren sanığa haksız tahrik indirimli 18 yıl hapis cezası

Bahçelievler'de 29 Kasım 2021'de Burak Çelik (21) ve babası Orhan Çelik (49) arasında evin dağınık olması nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Burak Çelik babasının kendisine çektiği silahla Orhan Çelik'e ateş etmişti. Baba Çelik hayatını kaybederken olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Burak Çelik hakkında 'haksız tahrik altında öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık Burak Çelik hazır bulundu. Duruşmada son savunması sorulan Burak Çelik "Öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Burak Çelik'in 'haksız tahrik altında üstsoydan akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Bahçelievler'de 29 Kasım 2021'de Burak Çelik (21) tartıştığı babası Orhan Çelik'i (49) tabanca ile vurarak öldürmüştü. Çelik çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Burak Çelik ifadesinde babasının kendisine ve diğer aile fertlerine şiddet uyguladığını söyleyerek "Yaklaşık 1 ay önce beni darp etti. Dişimi kırdı ve kafamı yardı. Ben bir yere müracaatta bulunmadım ancak bana karşı saldırgan tavırları devam etti. Olay günü ben evdeyken babam gece yarısına yakın bir saatte eve geldi. Yanında bir arkadaşı da vardı. İkisi de alkollüydü. Babam kapıyı tekmeleyerek çaldı. Bana 'seni öldürürüm' dedi ve anneme küfür etti. Ben kendisine cevap vermedim. Alkollü olduğunda bu şekilde tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Babasının ardından mutfağa geçtiğini ve bıçakla yanına döndüğünü iddia eden Çelik, "Boğazımı hedef alarak bıçağı 2 kez salladı. Ben geri çekilerek kendimi kurtardım ancak babam devam ettirecekti. Bu yüzden eline vurarak bıçağın düşmesini sağladım. Babam bana yumruk attı. Ben de kendimi korumak için evden çıkmaya çalıştım. Kapıyı açtığım anda babamın belinden çıkardığı silahı göğsüme doğru yönlendiğini gördüm. Ben ani bir hareketle silahı yukarı kaldırarak elinden aldım. O an kendimi koruma iradesiyle 2 el ateş ettim. Silahı alarak olay yerinden uzaklaştım. Arkadaşımın evinde saklanıyordum ancak polisler beni yakaladı" şeklinde ifade vermişti. Olay nedeniyle pişman olduğunu da söyleyen Çelik, "Böyle olsun istemezdim ancak babamın hareketleri nedeniyle kendimi korumam gerekiyordu" beyanında bulunmuştu. Burak Çelik hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'haksız tahrik altında öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti. Öte yandan Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın önceki duruşmalarında beyanda bulunan anne Birsen Çelik, eşinden yıllardır eziyet çektiklerini belirterek "Çok işkence, eziyet çektim. O gece kendini korumak adına yaptı bunu oğlum. Eşimden çok işkence gördük" diyerek oğlunun beraatını istemişti.

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