Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.