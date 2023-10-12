Bakan Tekin: Uluslararası mekanizmalar bu dramı sonlandırmalı

'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MEB'in yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı
MEB'in yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yayımlandı
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
MEB, öğretmen atama kontenjanını ne zaman açıklayacak?
MEB, öğretmen atama kontenjanını ne zaman açıklayacak?
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi
WhatsApp yazışmalarındaki 'hakaret' Savcıyı ihraç ettirdi
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Belediyeler de konut yapacak
Belediyeler de konut yapacak
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Market zincirlerinden indirim kararı
Market zincirlerinden indirim kararı
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Piyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'de
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tekin: Uluslararası mekanizmalar bu dramı sonlandırmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Uluslararası mekanizmaların bir an önce devreye girerek bu dramı sonlandırması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 12:34, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 12:35
Yazdır
Bakan Tekin: Uluslararası mekanizmalar bu dramı sonlandırmalı

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Tekin, Valiliği ziyaretinde Vali Mehmet Makas ve protokol üyelerince karşılandı, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Tekin, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileriyle basına kapalı düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak il il gezdiklerini, illerde eğitimin mevcut durumunu ilgililerle masaya yatırdıklarını, aynı zamanda öğretmenlerle görüşerek saha hakkında bilgilerini tazelediklerini söyledi.

Tekin, Kırıkkale'de yaptıkları değerlendirme toplantısında devam eden yatırımları, eğitim öğretime açılacak okulları, öğretmen ihtiyacını, eğitim öğretimin niteliğini arttırmak için alınacak tedbirleri görüştüklerini, verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Eğitim ve öğretimi daha konforlu hale getirmek için yapılacakların notlarını aldıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki eğitim yılı için yatırım programımıza alınabilecek şeylerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Buradaki herkes kendisini bu işe adamış durumda. Bu toplantılarda yaz aylarında hayata geçirdiğimiz yeni uygulamaların sahadaki karşılığını da arkadaşlarla konuşuyoruz. Bunlardan biri MESEM'lerle ilgili aldığımız tedbirler, bunu da konuştuk. Burada ciddi mesafe katedilmiş. Bir başka şey açık liselere geçişle ilgili süreç. Onu da rakamlar üzerinden konuştuk. Bu konuda da tedbir alan ekiplere teşekkür ediyorum."

- "Uluslararası mekanizmalar bu dramı sonlandırmalı"

İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. İsrail ve Filistin arasındaki adına savaş denen süreç maalesef hepimizi, bütün dünyayı üzüyor, rahatsız oluyoruz. Uluslararası mekanizmaların bir an önce devreye girerek bu dramı sonlandırması temennisinde bulunuyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda adaletli hakemlik dediği müesseseyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. İnşallah bu konuyla görevli uluslararası kuruluşlar da bir an önce vazifelerini yaparlar, barışı tesis etmekle görevli başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu yapıların sürece bir an önce müdahil olmalarını ve gerekli adımları atmalarını temenni ediyoruz."

Bakan Tekin, Kırıkkale Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile görüştü. Tekin, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek, partililerle buluştu.

Daha sonra Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Tekin, basına kapalı gerçekleştirilen programda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul ziyaretine AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ve bakanlık yetkilileri de katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber