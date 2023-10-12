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Terör operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 12:41, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 12:42
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Terör operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Dün Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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