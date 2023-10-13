Memurlara ve işçilere verilen babalık, ölüm ve evlilik izni

AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım götüren uçak Mısır'a indi
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım götüren uçak Mısır'a indi
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memurlara ve işçilere verilen babalık, ölüm ve evlilik izni

Bu yazımızda, memurların ve işçilerin babalık, evlilik ve ölüm durumundaki mazeret izinlerinin süreleri hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 14:00, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 09:06
Yazdır
Memurlara ve işçilere verilen babalık, ölüm ve evlilik izni

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/B maddesinde, "Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun Ek 2 nci maddesinde, "İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanunlarda değişiklik yapan 6111 sayılı ve 6645 sayılı Kanunların gerekçeleri incelendiğinde şu hususlara yer verilmiştir:

-4857 sayılı Kanunda açıkça belirtilmediği için uygulamada tereddütlere neden olan mazeret izni süreleri açıkça belirlenmekte ve uzaktan çalışmaya ilişkin kurallar düzenlenmektedir.
- Sosyal yapıdaki değişimin sonucu olarak, geniş aile yapısının yerini çekirdek ailenin alması, devletin istihdamdaki payının artarak devam etmesi, merkezi yerleştirmelerle personel alımının yaygınlaşması yoluyla memuriyete adım atan geniş bir kitlenin yaşadıkları sosyal çevreden ayrılmak zorunda kalması gibi sebepler, memurların gerek kendileri gerekse yakınlarının hastalık, kaza veya doğum-ölüm vakalarındaki aylıklı ve aylıksız izin süreleri ile hastaya refakat gibi konularda düzenleme yapılmasını mecbur hale getirmiştir.

Mazeret izinlerinin süresi konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununda farklılıkların olması hususu, anılan Kanunlarda değişiklik yapan ilgili Kanunların gerekçeleri incelendiğinde de anlaşılabilen bir durum değildir!

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

-Memurlara isteği halinde, eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni verilirken kendisinin veya çocuğunun evlenmesi veya eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde 7 gün izin verilecektir.
-Ancak, memurların daha zor durumlardan olan ölüm ve evlilik hallerinde verilen iznin babalık izninden daha az olması, Kanunun değişiklik gerekçesinde de açıklanabilen izah edilebilir bir durum değildir.
-Aynı durum işçiler için de geçerlidir. Daha ağır durumların yaşandığı ölüm ve evlilik gibi bir durumun babalık izninden az sürede belirlenmesi (3 gün ve 5 gün) de ilgili Kanun gerekçesinde açıklanmamıştır.
-Çalışanların bir bütün olarak düşünülmesi gerekirken, memurların ve işçilerin evlilik, ölüm, eşin doğum yapması gibi durumlarda farklı izin sürelerine sahip olması da hakkaniyete uygun olmayan bir uygulamadır.
-Aynı durumlarda farklı izin sürelerine sahip olma durumunun, Anayasanın 10. maddesinde yer verilen Kanun önünde eşitlik ilkesine ve Anayasanın 49. maddesindeki, Devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak ilkesine aykırılık oluşturduğu değerlendirilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber